26 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 12:03 — REGNUM Российская военная спецоперация на Украине будет иметь серьезные многоуровневые последствия, каждое из которых по-своему определит новую архитектуру международных отношений. Прежде всего, коллективный Запад, на глазах теряющий монополию на мировое доминирование, неприятно и неожиданно для себя убедился в готовности России идти до конца в вопросах стратегической безопасности. Военное подавление мятежа в Казахстане, пусть даже в значительной степени вызванного объективными внутренними проблемами республики, с помощью ОДКБ, то есть России, и чуть больше чем через месяц, исторически ничтожный срок, признание ДНР и ЛНР, решение о начале спецоперации по денацификации Украины — серьезный вызов внешним и внутренним могильщикам нашей страны.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

В обоих случаях решения российского военно-политического руководства были вынужденными. С Казахстаном у России общая граница протяженностью 7,5 тыс. километров, с Украиной — поменьше, но тоже тысячи километров. Допустить дальнейшую дестабилизацию означало подвергнуть самым серьезным рискам саму Россию. Больше того, молниеносная реакция на события в Казахстане косвенно означает признание ошибок, допущенных после нацистского переворота в Киеве. Эти события и их осмысление объективно связаны не только между собой, но и с армяно-азербайджанской войной 2020 г., которая в значительной степени вдохновила киевский режим и его западных хозяев на силовое и «окончательное» решение вопроса с тогда еще непризнанными Россией республиками и населением по печально известному примеру своих немецко-фашистских предшественников. Усиление обстрелов, в том числе с использованием турецких беспилотников, уже не просьба, а мольба подвергающихся многолетнему геноциду дончан, их нарастающее разочарование в России было правильно понято в Кремле, поэтому было принято вынужденное, но единственно возможное решение — уничтожить нацистский режим на Украине.

Силы ОДКБ в Казахстане Mil.ru

Вопрос стоял уже не о Минских соглашениях, которые Киев с согласия своих западных хозяев никогда не собирался исполнять, а о геноциде Донбасса и все более настойчивых угрозах нацистского режима создать так называемую грязную атомную бомбу. С учетом наличия построенных еще в советское время АЭС эта угроза была вполне исполнима и не могла не быть принята во внимание российским руководством. Постоянные попытки Киева сослаться на Будапештский протокол, когда бывшая УССР якобы отказалась от «своего» ядерного оружия, только подтверждали опасения возможной катастрофы, по сравнению с которой авария на ЧАЭС показалась бы незначительным происшествием. Между тем приказ о применении ЯО в советское время мог быть отдан только из Москвы, даже коды запуска расчеты могли получить после получения такого приказа, поэтому говорить, что украинское советское или постсоветское руководство контролировали стратегическое оружие, не приходится. Проще говоря, УССР никогда не обладала собственным ЯО.

Чернобыльская АЭС Тимур Железный

Нынешний кризис надолго, на десятилетия изменит мир. Пока Россия лишь признала, что находится в состоянии холодной войны с США и их союзниками. Однако интересы государственной безопасности в этот раз возобладали — Россия начала активно защищаться. Глобальный кризис и потери нашей избыточно «вписанной» в глобализм экономики неизбежны. Однако Россия не наступает на Запад, она (пока) лишь контрнаступает и обеспечивает безопасность на своих границах. Разумеется, это неприемлемо для коллективного Запада, который до совсем недавнего времени находился в эйфории от своего монопольного мирового господства.

Еще на слуху нашумевшая книжка Фукуямы «Конец истории». Он ошибся — история творится здесь и сейчас, она не кончилась, она продолжается.

Кроме глобальных последствий, важных для России как мировой державы, будут и региональные. Дело не только в том, чтобы наладить жизнь на Украине после неизбежной денацификации. Обращение президента Путина 25 февраля к кадровому составу вооруженных сил Украины ясно показывает, что Россия не претендует на территорию бывшей советской республики, но не потерпит нацистский режим у своих границ. Маловероятно, что президент России встретится с г-ном Зеленским, о режиме которого (или о нем лично) было сказано — наркоманы.

Региональные последствия силового решения проблем на Украине и в Казахстане будут тоже очень значительны. В том числе временно растерянная Анкара будет пытаться вернуть свои уже завоеванные позиции.

Новая глобальная пока холодная война, жесткие, но справедливые и вынужденные решения российского руководства требуют особого внимания не только к постсоветскому пространству, но и качественного улучшения внутреннего управления, особенно в условиях санкций и неизбежной дальнейшей инфляции.