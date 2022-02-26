Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM Спасательные работы на шахте «Обуховская» в Ростовской области могут занять несколько суток. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 26 февраля.

Шахтеры skeeze

В настоящее время работы продолжаются более суток. С рабочими дважды в час поддерживается связь по проводному телефону. Угрозы жизни горняков нет.

«Работы продолжаются и могут занять несколько суток», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент на шахте в Красносулинском районе произошёл утром 25 февраля. С тремя горняками, оказавшимися за завалами после обрушения пород кровли, оперативно была налажена связь.

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