Вершина Тёи, Хакасия, 26 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Хакасии директора компании «Промстрой» подозревают в хищении при строительстве Регионального центра спортивной подготовки в посёлке Вершина Теи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, уголовное дело возбуждено за мошенничество.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Компания вела строительно-монтажные работы на объекте в рамках договора со Спортивной школой «Тея» с декабря 2013 года. При этом, по данным следствия, подозреваемая путём махинаций с документами похитила из федерального бюджета 18 млн рублей.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту работы подозреваемой проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела», — отметили в управлении.