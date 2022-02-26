Москва, , 10:46 — REGNUM Роскосмос прорабатывает вопрос выезда 87 граждан России с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба российской госкорпорации по космической деятельности.

Космодром Куру Jef-Infojef

В Роскосмосе рассказали, что на космодроме Куру находятся сотрудники НПО им. Лавочкина, которые готовили к предстоящему запуску разгонный блок «Фрегат-МТ». Также в Гвианском космическом центре находятся сотрудники РКЦ «Прогресс» (предприятия, изготавливающего ракеты семейства «Союз») и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

«Прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников», — подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия прекращает сотрудничество по организации пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. Он объяснил, что это решение стало ответом на санкции Евросоюза в отношении российских предприятий космической отрасли.

Запуски российских ракет «Союз-2» в специальной модификации «Союз-СТ» проводились с космодрома Куру с 2011 года. Последний старт прошёл 10 февраля 2022 года — российский носитель вывел на околоземную орбиту 34 спутника британской компании OneWeb.

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