Москва, , 16:35 — REGNUM Страны бывшего СССР оказались перед угрозой полной потери своей внешнеполитической субъектности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для стран постсоветского пространства наступил переломный момент. Им необходимо решить краеугольный вопрос и определиться, либо они идут по пути нормальности, уважения и взаимопонимания, и тогда они идут вместе с Россией, либо они продолжают идти по тому пути, по которому они шли последние 30 лет, полностью теряя свой государственный суверенитет и становясь лишь оружием в руках США. Как Украина, потеряв свою субъектность, стала инструментом в борьбе с Россией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побоялся такого расклада для своей страны и поэтому выбрал Россию», — сказал эксперт.

Напомним, что Азербайджан и Россия подписали 22 февраля совместную Декларацию о союзническом взаимодействии.