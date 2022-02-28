Москва, 28 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Страны бывшего СССР оказались перед угрозой полной потери своей внешнеполитической субъектности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ

«Для стран постсоветского пространства наступил переломный момент. Им необходимо решить краеугольный вопрос и определиться, либо они идут по пути нормальности, уважения и взаимопонимания, и тогда они идут вместе с Россией, либо они продолжают идти по тому пути, по которому они шли последние 30 лет, полностью теряя свой государственный суверенитет и становясь лишь оружием в руках США. Как Украина, потеряв свою субъектность, стала инструментом в борьбе с Россией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побоялся такого расклада для своей страны и поэтому выбрал Россию», — сказал эксперт.

Напомним, что Азербайджан и Россия подписали 22 февраля совместную Декларацию о союзническом взаимодействии.