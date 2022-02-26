Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжат получать знания 1823 школьника, эвакуированные из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Более 500 детей, прибывших из ДНР и ЛНР, уже посещают донские школы. Со следующей недели к учебе приступят все 1823 ребенка школьного возраста», — сказано в сообщении.

Наряду с этим решается вопрос о записи детей из ДНР и ЛНР в спортивные секции для тех, кто посещал тренировки в Донбассе.