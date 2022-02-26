Донецк, 26 февраля 2022, 10:40 — REGNUM В Горловке в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины перебит газопровод, сообщают 26 февраля городские власти.
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В результате обстрела, который осуществляли ВСУ, перебитгазопровод и повреждена линия электропередачи.
Ранее СК России возбудил два уголовных дела после обстрелов ЛНР и ДНР украинскими силовиками.
24 февраля в результате обстрела в Донецке, Ясиноватой, Горловке, Докучаевске 4 мирных жителя получили ранения, одна женщина погибла. Повреждены 45 жилых домов, электроцех, хозпостройки, здания школы №106 и детской больницы №1, выведена из строя две котельные, теплотрасса.
25 февраля в результате попадания снаряда в здание школы №50 в Горловке погибли завуч и учитель географии.