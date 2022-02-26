Москва, , 10:40 — REGNUM Авиационные компании России получили уведомление о закрытии воздушного пространства от властей Болгарии, Польши и Чехии. Об этом 26 февраля сообщил источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.

Самолет skeeze

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«Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ (уведомление — ред.) о закрытии воздушного пространства», — приводит его слова РИА Новости.

Также до этого власти Болгарии, Польши и Чехии заявили, что они с 26 февраля закроют свое воздушное пространство для российских самолетов из-за специальной военной операции России по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее буксир, на борту которого находились 82 украинских пограничника, добровольно сложивших оружие на острове Змеиный на Украине, прибыл в порт Севастополя.