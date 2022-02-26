Элиста, 26 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Специальная военная операция России по защите Донбасса позволит населению ДНР и ЛНР обрести самостоятельность, свободу и жизнь, считает Герой Советского Союза Валерий Очиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Наша страна всегда была на страже жизни человека. Мы никогда первыми не начинали войны, но мы их всегда заканчивали. Поэтому сегодня я поддерживаю это волевое решение. Самое трудное решение — это привилегия сильных, ответственных людей и буду надеяться, что это действительно приведет к миру и безопасности нашей страны», — отметил он в видеообращении (цитата РИА Калмыкия).

Напомним, что Валерий Очиров принимал участие в боевых действиях в Афганистане, совершив 867 вылетов. За мужество и героизм,«проявленные при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан», лётчик удостоен звания Героя Советского Союза.

ИА REGNUM сообщало, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса.