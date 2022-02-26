26 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 12:04 — REGNUM События на Украине продолжают оставаться в центре внимания всех грузинских СМИ, пользователи соцсетей особенно активно поддерживают власти Киева и украинский народ и осуждают «агрессора» — Россию и ее президента. Однако одновременно осуждают и Запад за нерешительность реагирования на действия России. Высмеивают санкции и жаждут военного ответа, не задумываясь о последствиях такого развития событий. Даже решение о приостановке представительства России в Комитете министров Совета Европы и тот факт, что грузинская делегация его поддержала, грузинских пользователей соцсетей не удовлетворил.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Скорее помогайте, вы, змеи, трусливые крысы», — возмущенно написала М. М.

«Какие там санкции или исключение, если только приостановили право голоса? Никакого смысла это не имеет. Всё, к сожалению, запоздало. Единственное спасение — в русском народе. Сейчас им решать, остановят они это сумасшествие или нет. Будет существовать их страна или нет? Да и все мы, и весь мир», — добавила М. К.

Резко отреагировали в Грузии и на слова Энтони Блинкена о том, что США продолжат поддержку Украины. «Включите ему кто-нибудь телевизор», — возмутилась Н. Д.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Они случайно не страдают амнезией? Не видят, что происходит?» — написал В. Ш.

«Почти всю Украину сдали России, русские уже Киев берут, а эти чего ждут? Где валялись до сих пор?» — выразила возмущение А. К.

«Ох вы, фашисты-подстрекатели. Натравили друг на друга русских. Украинцы же тоже русские», — добавила с негодованием Н. Н.

«Пентагон опубликовал новое заявление о российско-украинской войне. В заявлении написано, что атака на Киев идет медленнее, чем ожидалось, из-за невиданного сопротивления Украины. Да медведя не бабайкой надо называть, а «джавелинами» по нему стрелять!» — вылил свое негодование на нерасторопность США пользователь А. К.

Многих в Грузии обрадовало заявление группы Anonymous, в связи с чем пользователь Г. М. злорадно написал: «Anonymous в***** мать России. Со всех сторон наступают. Уже взорвали серверы министерства обороны и выложили все базы».

В потоке негодования и осуждения России звучат и аналитические прогнозы дальнейшего развития событий. «Мир резко меняется! Наступает совсем другой мир! Почти спустя 8−10 лет наступила эта реальность! Примитивные умы как тогда ничего не понимали, так и сейчас не понимают… На европейском континенте огромный кризис. Все под ударом. После 1945 года такого кризиса не было! Украина — не только объект и не стержневой объект противостояния. Главное — меняется статус-кво в мире. Тот статус-кво, который наступил после распада СССР и который так ошибочно и политически невнимательно использовали США и Запад. Если Россия победит, Европа окажется перед новой реальностью!.. В этой глобальной игре сделаны огромные ставки… Отступления не будет!» — написал на своей странице в Facebook грузинский аналитик Д. Г.