Луганск, , 10:31 — REGNUM 595 обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ зафиксировано за 9 дней, из них более 80% — с применением тяжелого вооружения. Об этом 26 февраля сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

В результате погибли 6 мирных граждан, 4 — получили ранения. В результате обстрелов украинских войск разрушены 6 домостроений, поврежден 61 жилой дом и хозпостройки.

Добавим, что Народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда «Станица Луганская» на линии разграничения, сообщил 26 февраля Иван Филипоненко — пресс-секретарь Народной милиции.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР заявила об освобождении КПВВ «Станица Луганская»