Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM Ростовские власти опровергли информацию о якобы проводимой эвакуации жителей приграничных с Донбассом населённых пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 26 февраля.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кратко: нет оснований для беспокойства, как нет и эвакуации. Повторюсь вновь, коллеги, пользуйтесь официальными источниками информации», — ответил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

ИА REGNUM сообщало, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса.