Москва, , 10:26 — REGNUM Сайт холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) подвергается регулярным серьёзным хакерским атакам. 26 февраля об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

РЖД Дарья Драй © ИА REGNUM

В РЖД предупредили о возможных сбоях в работе портала из-за DDoS-атак. Так называются хакерские атаки, направленные на доведение до отказа вычислительной системы.

Специалисты РЖД напомнили о возможности использования других каналов продаж билетов. Отмечается, что официальное мобильное приложение работает в штатном режиме.

«Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты», — добавили в компании.