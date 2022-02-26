В РЖД заявили о возможных сбоях в работе сайта из-за кибератаки
Москва, 26 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Сайт холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) подвергается регулярным серьёзным хакерским атакам. 26 февраля об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.
Дарья Драй ИА REGNUM
РЖД
В РЖД предупредили о возможных сбоях в работе портала из-за DDoS-атак. Так называются хакерские атаки, направленные на доведение до отказа вычислительной системы.
Специалисты РЖД напомнили о возможности использования других каналов продаж билетов. Отмечается, что официальное мобильное приложение работает в штатном режиме.
«Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты», — добавили в компании.