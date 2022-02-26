Донецк, 26 февраля 2022, 10:25 — REGNUM ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево снарядами запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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В 09:45 в сторону населенного пункта выпущено 5 снарядов калибром 122 мм, отмечается в сообщении.
26 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что два населенных пункта на юге Донецкой области перешли под контроль подразделений ДНР.
На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль Пищевик и Павлополь.
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