Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 10:25 — REGNUM В Новом Уренгое ЯНАО в пассажирском самолёте произошло задымление. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Рейс авиакомпании S7

Александр Полегенько © ИА REGNUM

Инцидент случился утром 26 февраля в аэропорту при подготовке лайнера А-321 авиакомпании «S7 Airlines» к полёту в Москву. Оказалось, что при разогреве питания задымился духовой шкаф. Экипаж применил средства пожаротушения и задымление было устранено.

На борту находились 188 пассажиров, в том числе пятеро несовершеннолетних. Пострадавших нет. Пассажиры находятся в здании аэропорта. Теперь их вылет запланирован на 15:00 по местному времени резервным бортом. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полётов.