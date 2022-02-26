26 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 13:21 — REGNUM Глава Ростовской области, Василий Голубев призвал гостей и жителей региона не поддаваться панике, сохранять спокойствие и не распространять непроверенные слухи.

Соборный переулок, г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«В Ростовской области по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации, который был введен с 19 февраля. Все системы жизнеобеспечения работают штатно, без сбоев. Сохраняется их нормальное, работоспособное состояние», — заявил глава РО.

Соборный переулок, г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Набережная реки Дон. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Ворошиловский мост через реку Дон. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

На улицах Ростова многолюдно и беспечно. Люди посещают храмы, удят рыбу на набережной реки Дон и посещают общественные места. Общей паники в городе не наблюдается.

Рыбалка на набережной реки Дон. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Рыбалка на набережной реки Дон. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Рыбалка очень хорошо нервы успокаивает, заставляет сосредоточиться и отвлечься от ситуации в мире. Полный дзен», — шёпотом говорит рыбак.

Ворошиловский мост через реку Дон. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Скульптурная композиция «Дон батюшка» на набережной реки Дон в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Молодежь гуляет по набережной, фотографируется на фоне достопримечательностей и чувствует себя вполне защищенно.

Судно «Тихий Дон» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Знаете, Ростов-на-Дону достаточно криминальный был раньше город. Я в сумке всегда ношу перцовый баллончик. Хотя понимаю, что сорвут сумочку и украдут вместе с баллончиком. Но сейчас в городе очень бдительные сотрудники полиции, Росгвардии, казаки. Даже пьяных на улице стало меньше», — замечает жительница Ростова.

ППС в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

В сетях сообщают, что возникли проблемы с банковской системой и трудно обналичить деньги, т. к их нет в банкоматах. Но очередей в отделения банков не наблюдается.

Помещение с банкоматами в отделении Сбербанка. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Отделение Сбербанка. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я пришла снять деньги, потому что надо купить сувениры, магнитики всякие, у продавца в уличной палатке не привязана карта к телефону. Онлайн оплатить не получается. Еду в гости к родственникам», — говорит девушка.

Панно на тему медицины в подземном переходе. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Панно с шахтером в подземном переходе. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Панно на зимнюю тему в подземном переходе. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Также она рассказала, что проблемы с приобретением билета до Москвы не возникло и уже ночью отправляется в путь.

Здание с подсветкой в виде Российского флага в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Площадь советов с видом на дом правительства Ростовской области и памятник бойцам 1-й конармии Александр Погожев © ИА REGNUM Памятник бойцам 1-й конармии Александр Погожев © ИА REGNUM

Силовики следят за порядком на площади советов возле правительства Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

Стоит отметить, что люди неохотно обсуждают тему спецоперации и больше переживают о повседневных насущных вещах.