Донецк, , 10:20 — REGNUM Свои позиции у двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) покинули подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 февраля рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«Военнослужащие батальона морской пехоты… желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили в общей сложности 821 объект военной инфраструктуры Украины.