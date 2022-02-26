Новосибирск, 26 февраля 2022, 10:20 — REGNUM В Новосибирскую область прибыла первая семья из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он уточнил, что она приехала частным образом.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
«Соответствующие структуры занимаются, чтобы оказать им необходимую помощь, которая требуется, — цитируют «НГС Новости» Нелюбова. — Пока семья одна прибыла, но ситуация может в любую минуту измениться».
Напомним, что ранее новосибирские власти заявили, что регион готов принять 1200 беженцев Донбасса.
Читайте также: Новосибирская область готова принять 1,2 тыс. беженцев Донбасса — власти