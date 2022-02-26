Донецк, 26 февраля 2022, 10:19 — REGNUM Два населенных пункта на юге Донецкой области перешли под контроль подразделений ДНР, сообщил 26 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Флаг ДНР
Флаг ДНР
Цуканов М.В

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Отмечается, что подразделения ДНР продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая активного сопротивления.

На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль Павлополь и Пищевик, и прилегающие к ним районы и дороги, добавил Басурин.