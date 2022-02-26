Белгород, 26 февраля 2022, 10:56 — REGNUM Чуть более 10 человек прибыли с Украины на территорию Белгородского района Белгородской области ночью 26 февраля, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
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В регионе круглосуточно работает оперативный штаб, по данным властей, эта ночь прошла достаточно спокойно, без происшествий.
Как сообщало ИА REGNUM, власти отмечают увеличение потока людей со стороны Украины. Так, в Вейделевский район за двое суток пришли 55 человек.
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