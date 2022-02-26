Белгород, 26 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Чуть более 10 человек прибыли с Украины на территорию Белгородского района Белгородской области ночью 26 февраля, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Лобачев Владимир Белгородская область

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

В регионе круглосуточно работает оперативный штаб, по данным властей, эта ночь прошла достаточно спокойно, без происшествий.

«За ночь на территорию Белгородского района пришло чуть более 10 человек. Их отправили в пункт временного размещения. Мы готовы к любому развитию событий, и в случае необходимости готовы оказать помощь каждому. Постараюсь в течение дня информировать вас обо всех событиях и решениях, которые будут приниматься. Берегите себя», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти отмечают увеличение потока людей со стороны Украины. Так, в Вейделевский район за двое суток пришли 55 человек.