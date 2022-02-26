Астрахань, 26 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель теплоход «Волго Балт-239», который следовал из Астрахани в Иран. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Gerry Wood На мели

«26 февраля в 08:00 (07:00 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 51-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала на участке с односторонним движением сел на мель теплоход «Волго-Балт-239», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на борту судна, следовавшего из Астрахани в иранский порт Энзели, находится 13 человек и никто из них не пострадал в результате инцидента.

Кроме того, отмечается, что организовано взаимодействие с компетентными органами в связи с этим происшествием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вгрузовое судно Namura Queen (принадлежит японской компании) под флагом Панамы в Черном море попал снаряд.