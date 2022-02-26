Иркутск, 26 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 26 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7998 человек, причём 16 (+2) из них погибли за последние сутки.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 240 356 (+2663 за сутки).

Госпитализированы 3518 (-273 за сутки). В то же время излечились 190 342 пациентов (+4116 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 632 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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