Москва, 26 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Песенный конкурс «Евровидение» не имеет положительного содержания, поэтому он не нужен России. Об этом заявил РБК продюсер Иосиф Пригожин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

«Он [конкурса] ничего нормального в себе не несет. Тренды поменялись. Это телевизионный проект, нафталиновый конкурс, нафталиновые организаторы», — объяснил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что Россия уже сталкивались с несправедливыми решениями организаторов. Пригожин напомнил, что в 2017 году конкурсантку от России Юлию Самойлову не допустили к участию в конкурсе, который в том году проводился на Украине. В ответ Россия пропустила конкурс 2017 года.

Продюсер Яна Рудковская назвала недопустимыми дисквалификации людей искусства, культуры и спортсменов. Она заявила, что запрет на участие России в конкурсе «Евровидение» не является глобальной потерей для страны. Телеведущая Яна Чурикова добавила, что лучшим решением для России стал бы самостоятельный отказ от участия в конкурсе в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) объявил об отстранении России от участия в конкурсе «Евровидение» в 2022 году.