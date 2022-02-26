Новосибирск, , 10:07 — REGNUM В Новосибирске из здания театра оперы и балета были эвакуированы работники и зрители. Причина — сообщение о минировании здания.

Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ) Undergroundcop1980

«На электронную почту пришло письмо о наличии в здании взрывного устройства. Мы в соответствии с регламентом оповестили кого следует. Сейчас помещения проверяют специалисты», — прокомментировал редакции «НГС Новости» заместитель директора НОВАТа Александр Савин.

Как удалось выяснить, в настоящее время театр уже вернулся к нормальному режиму работы. Взрывное устройство не обнаружено.