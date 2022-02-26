Москва, , 10:03 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили в общей сложности 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом 26 февраля сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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«В течение ночи Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского по объектам военной инфраструктуры Украины», — сказал он

При этом официальный представитель министерства обороны РФ подчеркнул, что ВС России ведут огонь исключительно по объектам военной инфраструктуры ВС Украины, при этом исключен ущерб жилой и социальной инфраструктуре.

«Всего Вооруженными силами России поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщает о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск за минувшие сутки.