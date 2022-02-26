Владивосток, 26 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали на полигоне в районе бухты Десантная во Владивостоке погрузку бронетехники и личного состава с морского побережья на большие десантные корабли (БДК) ВМФ России. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Пресс-служба Северного флота Учебная высадка десанта арктических мотострелков СФ на остров Котельный

пресс-служба ВВО «Бронетранспортёры БТР-82А, совершив марш из пункта постоянной дислокации, выполнили погрузку на БДК через носовую аппарель, после чего загрузку совершил личный состав».

Как отмечается в сообщении, около 100 морских пехотинцев, задействовавших более 20 бронетранспортёров БТР-82А, получили практические навыки, необходимые при проведении высадки десанта «на незнакомое необорудованное побережье».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начались учения подразделений морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота (СФ) по обороне важных военных объектов.