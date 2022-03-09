В последние несколько дней ситуация с коронавирусом в России стала улучшаться. Во всяком случае, об этом на совещании в Совете Федерации о ходе реализации национальных проектов в социальной сфере 25 февраля заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Напомним, еще несколько дней назад в стране отмечался существенный подъем заболеваемости, а нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной. Вероятно, сказались свойства «Омикрона», который, как предполагали доктора, станет «живой вакциной», — заболеваемость COVID-19 идет на спад. В регионах уже начались существенные карантинные послабления. Отменяют не только QR-коды. К примеру, в Москве, где по сравнению с пиком середины января 2022 года число новых случаев SARS-CoV-2 уменьшилось более чем в три раза, уже 28 февраля разблокируют соцкарты хронических больных и москвичей старше 60 лет. Подробности о том, как Россия борется с коронавирусом, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

10:06 26.02.2022 Владимир Зайцев — отоларинголог, врач высшей категории, кандидат меднаук — заявил, что холодный климат в России может стать одной из причин усиления последствий COVID-19. Читайте также: Отоларинголог назвал фактор, обостряющий последствия COVID-19

10:11 26.02.2022 Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 26 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7998 человек, причём 16 (+2) из них погибли за последние сутки. Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 16 человек

10:12 26.02.2022 В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 91 пациент. Всего к настоящему времени коронавирус победили 25 481 человек. Об этом: На Алтае после COVID-19 выздоровели ещё более 90 пациентов

11:00 26.02.2022 По состоянию на 26 февраля 2022 года в России за сутки: [[[list-0]]]

11:03 26.02.2022 В Туве за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за то же время 496 пациентов. Об этом: В Туве выздоровели ещё почти 500 ковид-пациентов

11:05 26.02.2022 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки, 25 февраля, госпитализированы 464 человека. С учетом доминирования штамма «Омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 430 человек. В городе выздоровели ещё 6258 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 473 013. Выявлено 3 947 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 83 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

11:12 26.02.2022 За последние сутки, 25 февраля, в 85 регионах России выявлено 122 995 новых случаев коронавируса. Количество госпитализаций составило 14 324 человека, на 4,1% меньше по сравнению с 25 февраля. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 181 343 человека. 🔸 Санкт-Петербург — 7 409 🔸 Красноярский край — 4 672 🔸 Свердловская область — 4 554 🔸 Новосибирская область — 4 432 🔸 Самарская область — 4 220 🔸 Пермский край — 3 985 🔸 Москва — 3 947 🔸 Республика Башкортостан — 3 692 🔸 Ростовская область — 3 362 🔸 Воронежская область — 3 209 🔸 Алтайский край — 3 039 🔸 Челябинская область — 2 948 🔸 Краснодарский край — 2 768 🔸 Нижегородская область — 2 703 🔸 Саратовская область — 2 635 🔸 Московская область — 2 448 🔸 Республика Татарстан — 2 418 🔸 Иркутская область — 2 402 🔸 Калининградская область — 1 902 🔸 Тюменская область — 1 846 🔸 Оренбургская область — 1 818 🔸 Ульяновская область — 1 818 🔸 Вологодская область — 1 746 🔸 Забайкальский край — 1 730 🔸 Пензенская область — 1 721 🔸 Ярославская область — 1 647 🔸 Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 617 🔸 Томская область — 1 609 🔸 Кировская область — 1 568 🔸 Удмуртская Республика — 1 568 🔸 Приморский край — 1 518 🔸 Республика Коми — 1 439 🔸 Амурская область — 1 437 🔸 Хабаровский край — 1 421 🔸 Волгоградская область — 1 344 🔸 Ленинградская область — 1 315 🔸 Брянская область — 1 213 🔸 Ханты-Мансийский АО — 1 081 🔸 Ивановская область — 1 080 🔸 Курганская область — 1 062 🔸 Республика Саха (Якутия) — 998 🔸 Омская область — 997 🔸 Ставропольский край — 984 🔸 Тамбовская область — 978 🔸 Костромская область — 976 🔸 Архангельская область — 960 🔸 Тверская область — 955 🔸 Владимирская область — 935 🔸 Псковская область — 925 🔸 Липецкая область — 912 🔸 Республика Крым — 910 🔸 Рязанская область — 909 🔸 Республика Бурятия — 851 🔸 Смоленская область — 829 🔸 Кемеровская область — 826 🔸 Республика Карелия — 809 🔸 Белгородская область — 744 🔸 Сахалинская область — 730 🔸 Тульская область — 720 🔸 Мурманская область — 663 🔸 Курская область — 615 🔸 Орловская область — 559 🔸 Астраханская область — 554 🔸 Республика Мордовия — 497 🔸 Новгородская область — 489 🔸 Республика Адыгея — 474 🔸 Севастополь — 438 🔸 Республика Хакасия — 425 🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 390 🔸 Калужская область — 387 🔸 Камчатский край — 375 🔸 Республика Дагестан — 250 🔸 Чувашская Республика — 234 🔸 Республика Алтай — 188 🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 185 🔸 Республика Калмыкия — 174 🔸 Еврейская автономная область — 138 🔸 Республика Ингушетия — 121 🔸 Республика Северная Осетия — Алания — 110 🔸 Республика Марий Эл — 104 🔸 Магаданская область — 91 🔸 Чукотский автономный округ — 82 🔸 Республика Тыва — 64 🔸 Ненецкий автономный округ — 56 🔸 Чеченская Республика — 41 Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 175 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 158 летальных исходов, выздоровели 13 321 314 человек.

11:18 26.02.2022 В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Скончались три женщины в возрасте от 80 до 88 лет, а также пятеро мужчин от 67 до 83 лет. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали ещё восемь жителей Хакасии

11:19 26.02.2022 Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в российские медицинские учреждения за истекшие сутки сократилось на 4,1%. 26 февраля об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За истекшие сутки госпитализированы 14 324 человека с COVID-19. Сутками ранее количество госпитализаций составляло 14 937. Читайте подробнее: В России за сутки госпитализировали 14 тысяч пациентов с COVID-19

11:31 26.02.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 142 034 (+1615 за минувшие сутки). Подробности в материале: В Забайкалье отмечен рост тяжелобольных пациентов с COVID-19

11:42 26.02.2022 В Забайкальском крае, где обстановка по коронавирусу значительно улучшилась, решили отменить действие QR-кодов для посещения общественных мест и объектов торговли уже сегодня, 26 февраля. Читайте также: Забайкалье отменяет QR-коды

11:46 26.02.2022 ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых коронавирусом на 26 февраля 2022 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Санкт-Петербург +7 409/1 425 944 (84,2% ⬇️) ☑️Красноярский край +4 672/332 870 (62,4% ⬇️) ☑️Свердловская область +4 554/341 037 (58% ⬇️) ☑️Новосибирская область +4 432/210 534 (49,6% ⬇️) ☑️Самарская область +4 220/317 690 (71% ⬇️) ☑️Пермский край +3 985/309 515 (62,9% ⬇️) ☑️Москва +3 947/2 691 110 (52,8% ⬇️) ☑️Башкирия +3 692/215 195 (54,7% ⬇️) ☑️Ростовская область +3 362/315 242 (53,5% ⬇️) ☑️Воронежская область +3 209/323 971 (64,6% ⬇️). Цитата канала «16 негритят».

11:46 26.02.2022 Палата реанимации для больных COVID-19.

11:47 26.02.2022 ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса на 26 февраля 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +83/41 115 ☑️Санкт-Петербург +76/31 732 ☑️Красноярский край +28/9 942 ☑️Пермский край +27/8 301 ☑️Алтайский край +24/7 899 ☑️Московская область +20/14 152, Нижегородская область +20/11 074, Башкирия +20/5 172 ☑️Ростовская область +19/10 303 ☑️Удмуртия +18/3 563 ☑️Краснодарский край +17/10 375, Пензенская область +17/5 199 ☑️Иркутская область +16/7 811, Самарская область +16/7 070. Цитата канала «16 негритят».

12:01 26.02.2022 В Курганской области за последние сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Зауралье госпитализировали ещё 106 ковид-пациентов

12:28 26.02.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 102 ковид-пациента, сообщает федеральный штаб 26 февраля. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 387 человек. Днём ранее, 25 февраля, в регионе было зарегистрировано 552 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 175 человек. Об этом: В Калужской области за сутки госпитализированы 102 ковид-пациента

12:34 26.02.2022 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 425 новых случаев заражения коронавирусом, 75 больных госпитализированы в стационары. Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания, либо входили в число контактных лиц. Об этом: В Хакасии госпитализировали ещё 75 пациентов с COVID-19

12:47 26.02.2022 В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 28 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 9942 человека. Подробности в материале: 28 человек умерли от COVID-19 за сутки в Красноярском крае

12:50 26.02.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 26 февраля 2022 года вакцинированы 1 344 322 человека (+3423 за сутки). Из общего числа привитых 56 161 житель региона получил первую прививку (на 1550 меньше, чем сутками ранее). Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее четырёх тысяч человек

13:04 26.02.2022 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 3362 человека, выписаны с выздоровлением 6940 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 26 февраля. Подробности в материале: В Ростовской области выздоровели ещё около 7 тыс. ковид-пациентов

13:07 26.02.2022 В Ростовской области за последние сутки привились от COVID-19 ещё 3,2 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 февраля. Об этом: В Ростовской области привились от COVID-19 ещё 3,2 тыс. человек

13:10 26.02.2022 В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением ещё 311 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 26 февраля. Читайте также: В Калмыкии за сутки выписали ещё 311 ковид-пациентов

13:13 26.02.2022 Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 26 февраля за сутки выявлены 3039 новых носителей (на 211 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 9214 до 10 375 (+1161 за сутки). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 583 (на 132 за сутки) и 184 830 (на 2689 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных возросло с 524 до 533 (+9 за сутки). Из них 194 подключены к аппаратам ИВЛ (+14 за сутки). Подробности в материале: В Алтайском крае продолжается рост числа тяжелобольных с COVID-19

13:32 26.02.2022 В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализирован 3561 пациент, в том числе 112 детей. Днём ранее — 3717 пациентов, в том числе 124 ребёнка. Читайте также: За сутки после коронавируса выздоровели почти 5,5 тыс. новосибирцев

13:40 26.02.2022 В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 февраля, за сутки было зарегистрировано 5243 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Более 5 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за прошедшие сутки

14:09 26.02.2022 В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 743 человека. Читайте подробнее: В Томской области выросло число жертв коронавируса

15:23 26.02.2022 В Омской области за прошедшие сутки выявлено 1846 новых носителей коронавируса, 187 из которых госпитализированы в стационары. Подробности в материале: В ковидные стационары Омской области госпитализировали ещё 187 человек

15:33 26.02.2022 В Свердловской области ужесточили ограничения, связанные с коронавирусом. Причиной стал рост числа заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора. Об этом: В Свердловской области из-за COVID-19 запретили публичные мероприятия

16:13 26.02.2022 В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 1069 человек. Об этом информирует оперштаб. Об этом: В Свердловской области выздоровели уже более 215 тыс. ковид-пациентов

16:31 26.02.2022 В Нижегородской области с 25 февраля отменяется система QR-кодов и ряд других антиковидных ограничений. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин. По словам главы региона, это позволяет сделать стабилизация ситуации с COVID-19. Подробности в материале: В Нижегородской области отменяют систему QR-кодов

16:32 26.02.2022 В Оренбургской области с начала пандемии исцелились уже 146 924 пациента, перенесших COVID-19. Эти данные 26 февраля приводит оперштаб. Об этом: В Оренбуржье выздоровели уже более 146 тыс. ковид-пациентов

17:47 26.02.2022 В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2340 ковидных пациентов, 187 госпитализировано с COVID-19. Об этом 26 февраля сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 26 февраля коронавирус выявили у 1846 тюменцев. Это на 815 человек больше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки с COVID-19 госпитализированы 87 человек

17:53 26.02.2022 В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 8175 пациентов. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Прикамье от COVID-19 излечились уже более 241 тыс. человек

18:00 26.02.2022 В стационарах Пермского края незначительно выросло количество пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В больницах Прикамья выросло число ковид-пациентов на аппаратах ИВЛ

19:46 26.02.2022 В стационарах Ямало-Ненецкого автономного округа уменьшается количество пациентов с COVID-19. Это следует из сообщений окружного оперштаба. Подробности в материале: В больницах Ямала снижается количество ковид-пациентов

19:59 26.02.2022 В ХМАО-Югре от COVID-19 излечились ещё 2907 человек. Об этом 26 февраля сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Югре выздоровели уже более 153 тыс. ковид-пациентов

21:53 26.02.2022 Более 440 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 26 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 445 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Подробности в материале: В России за сутки провели более 440 тыс. тестов на SARS-CoV-2

07:56 27.02.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 27 февраля, медицинскую помощь получают 16 652 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Кузбассе медпомощь получают 16,6 тыс. пациентов с коронавирусом

08:20 27.02.2022 Пункт вакцинации от коронавируса в Туве. Правительство Тувы.

08:34 27.02.2022 В Кемерове число сделавших прививки от коронавируса достигло 258 579 человек. Об этом сообщает мэрия города. Читайте также: От коронавируса привились более 258,5 тыс. жителей Кемерова

09:03 27.02.2022 В России снижается показатель заболеваемости коронавирусом, но при этом растет показатель смертности. Об этом 27 февраля заявил Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Читайте подробнее: Гинцбург: коронавирус все еще опасен

09:08 27.02.2022 В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 645 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 96 738 человек. Читайте подробнее: 645 жителей Бурятии выздоровели после COVID-19 за сутки

09:29 27.02.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 27 февраля 2022 года вакцинированы 1 348 200 человек (+3878 за сутки). Из общего числа привитых 54 721 житель региона получил первую прививку (на 1440 меньше, чем сутками ранее). Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты почти четыре тысячи человек

09:32 27.02.2022 Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 27 февраля за сутки выявлены 2916 новых носителей (на 123 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось почти вдвое — с 10 375 до 5924 (на 4451 меньше, чем сутками ранее). Читайте также: В Алтайском крае отмечен резкий рост числа тяжелобольных с COVID-19

09:41 27.02.2022 В Челябинской области от COVID-19 вылечились ещё 4186 человек. Об этом 27 февраля сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выздоровели ещё 4186 ковид-пациентов

09:45 27.02.2022 За прошедшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 60 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победил 25 541 человек. Читайте подробнее: На Алтае от COVID-19 излечились ещё 60 пациентов

10:11 27.02.2022 Вакцинация от гриппа в мобильных центрах в Москве. Mos.ru.

10:17 27.02.2022 Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 27 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8014 человек, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки. Об этом: В Приангарье растёт число госпитализированных с COVID-19

10:23 27.02.2022 В Хакасии за прошедшие сутки 649 пациентов с COVID-19 прошли курс лечения и выздоровели. Выявлено за сутки 450 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Хакасии выздоровели ещё 649 пациентов с COVID-19

10:28 27.02.2022 В Югре к 27 февраля от COVID-19 вылечились уже 156 380 человек Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Югре от COVID-19 исцелились уже более 156 тыс. человек

11:01 27.02.2022 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 27 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 669 005 человек (+2596 за двое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются более недели). Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 привиты ещё более двух тысяч человек

11:01 27.02.2022 В Хакасии за прошедшие сутки число госпитализированных в ковидные стационары выросло на 26 пациентов. Всего к 27 февраля в стационарном режиме лечатся 898 человек, 12 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Подробности в материале: В Хакасии вновь растёт число госпитализаций в ковид-стационары

11:03 27.02.2022 По состоянию на 27 февраля 2022 года в России за сутки: [[[list-1]]]

11:07 27.02.2022 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки, 26 февраля, госпитализирован 401 человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 395 человек. В городе выздоровели ещё 4 550 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 477 563. Выявлено 3 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

11:07 27.02.2022 Вакцинация. admgor.nnov.ru.

11:08 27.02.2022 В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 193 человек, выписаны с выздоровлением 316 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 27 февраля. Об этом: В ковидных госпиталях Калмыкии лечатся почти 300 пациентов

11:09 27.02.2022 За последние сутки, 26 февраля, в 85 регионах России выявлено 116 093 новых случая коронавируса. Количество госпитализаций составило 7 742 человека, на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 137 596 человек. 🔸 Санкт-Петербург — 6 442 🔸 Свердловская область — 4 616 🔸 Самарская область — 4 211 🔸 Новосибирская область — 4 208 🔸 Пермский край — 3 837 🔸 Красноярский край — 3 689 🔸 Республика Башкортостан — 3 495 🔸 Воронежская область — 3 174 🔸 Нижегородская область — 3 095 🔸 Москва — 3 050 🔸 Ростовская область — 2 989 🔸 Алтайский край — 2 916 🔸 Челябинская область — 2 784 🔸 Иркутская область — 2 663 🔸 Саратовская область — 2 591 🔸 Краснодарский край — 2 438 🔸 Республика Татарстан — 2 233 🔸 Ульяновская область — 1 940 🔸 Тюменская область — 1 825 🔸 Калининградская область — 1 824 🔸 Оренбургская область — 1 818 🔸 Пензенская область — 1 703 🔸 Вологодская область — 1 701 🔸 Томская область — 1 637 🔸 Ярославская область — 1 631 🔸 Забайкальский край — 1 615 🔸 Московская область — 1 579 🔸 Удмуртская Республика — 1 571 🔸 Кировская область — 1 558 🔸 Республика Коми — 1 501 🔸 Приморский край — 1 499 🔸 Ленинградская область — 1 383 🔸 Ханты-Мансийский АО — 1 361 🔸 Амурская область — 1 297 🔸 Хабаровский край — 1 253 🔸 Волгоградская область — 1 205 🔸 Брянская область — 1 115 🔸 Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 100 🔸 Курганская область — 1 043 🔸 Омская область — 1 005 🔸 Ивановская область — 1 002 🔸 Архангельская область — 981 🔸 Республика Саха (Якутия) — 975 🔸 Тверская область — 948 🔸 Тамбовская область — 923 🔸 Костромская область — 918 🔸 Псковская область — 917 🔸 Республика Крым — 893 🔸 Рязанская область — 883 🔸 Ставропольский край — 852 🔸 Республика Бурятия — 849 🔸 Липецкая область — 822 🔸 Кемеровская область — 817 🔸 Смоленская область — 799 🔸 Сахалинская область — 724 🔸 Белгородская область — 693 🔸 Владимирская область — 662 🔸 Республика Карелия — 652 🔸 Мурманская область — 651 🔸 Курская область — 631 🔸 Севастополь — 590 🔸 Астраханская область — 562 🔸 Тульская область — 550 🔸 Орловская область — 509 🔸 Республика Адыгея — 504 🔸 Республика Мордовия — 470 🔸 Республика Хакасия — 450 🔸 Калужская область — 413 🔸 Новгородская область — 406 🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 360 🔸 Камчатский край — 347 🔸 Чувашская Республика — 237 🔸 Республика Дагестан — 235 🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 187 🔸 Еврейская автономная область — 133 🔸 Республика Калмыкия — 127 🔸 Республика Алтай — 126 🔸 Республика Северная Осетия — Алания — 119 🔸 Республика Марий Эл — 106 🔸 Магаданская область — 105 🔸 Республика Ингушетия — 102 🔸 Чеченская Республика — 71 🔸 Чукотский автономный округ — 69 🔸 Ненецкий автономный округ — 68 🔸 Республика Тыва — 60 Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 927 летальных исходов, выздоровели 13 458 910 человек.

11:23 27.02.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 48 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 27 февраля. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 413 человек. Днём ранее, 26 февраля, в регионе было зарегистрировано 387 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 588 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки госпитализированы 48 ковид-пациентов

11:51 27.02.2022 В Ямало-Ненецком АО к 27 февраля всего госпитализированы 576 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: На Ямале уменьшилось количество тяжёлых ковид-пациентов

12:02 27.02.2022 В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 февраля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 3592 пациента, в том числе 112 детей. Днём ранее — 3561 пациент, в том числе 112 детей. Об этом: На ИВЛ остаются 48 новосибирцев с коронавирусом

12:02 27.02.2022 В Красноярском крае за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 5782 пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего коронавирус победили к настоящему времени 253 306 человек. Читайте подробнее: В Красноярском крае коронавирус победили более 250 тыс. человек

12:10 27.02.2022 В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 февраля, за сутки зарегистрировано 4040 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Более 4 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за сутки

12:21 27.02.2022 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что регион находится на пике пандемии. По его словам, система здравоохранения перегружена, и без поддержки власти и волонтёров медикам не обойтись. Об этом: «Система здравоохранения перегружена» — томский губернатор о пандемии

12:21 27.02.2022 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 2989 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 3099 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 февраля. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки после COVID-19 выздоровели 3 тыс. человек

12:26 27.02.2022 В Ростовской области вторую прививку от COVID-19 получили более 2 млн участников прививочной кампании, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 февраля. Подробности в материале: Более 2 млн жителей Ростовской области привились от COVID-19

12:33 27.02.2022 В Ростовской области снизилась нагрузка на ковидные госпитали. В настоящее время загрузка коек составляет 63,5%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 27 февраля. Об этом: Загрузка ковид-центров в Ростовской области сократилась до 63,5%

12:51 27.02.2022 Шестой волны коронавируса в Новосибирской области стоит ожидать к концу весны. Об этом заявила главный инфекционист региона, главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова. Читайте подробнее: Инфекционист уточнила, когда в Новосибирск придёт шестая волна коронавируса

13:06 27.02.2022 В Туве за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 397 пациентов, выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Новые носители зарегистрированы на территории городов Кызыл и Ак-Довурак, а также 12 районов. Подробности в материале: В Туве за сутки выздоровели почти 400 ковид-пациентов

13:23 27.02.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 143 591 (+1557 за минувшие сутки). Это на 58 меньше, чем сутками ранее. Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пятеро пациентов

13:29 27.02.2022 В Омской области зарегистрировано 11 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 стали 3852 человека. Об этом: Жертвами COVID-19 стали ещё 11 жителей Омской области

13:31 27.02.2022 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал график обратного перепрофилирования стационаров, занимающихся сейчас лечением коронавирусной инфекции. Это стало возможно в связи с улучшением эпидемической ситуации и снижением числе госпитализаций. Читайте также: В Петербурге обнародовали график выхода стационаров из ковид-режима

13:42 27.02.2022 В Пермском крае от COVID-19 излечились ещё 5111 граждан. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Прикамье выздоровели ещё 5111 ковид-пациентов

13:58 27.02.2022 В Томской области выявлено 1637 новых случаев заражения коронавирусом, 49 человек госпитализированы в ковидные стационары. Читайте подробнее: 49 человек за сутки попали в ковид-стационары Томской области

15:09 27.02.2022 В Забайкальском крае, где в последнюю неделю февраля было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 14%, не стали отменять масочный режим. Подробности со ссылкой на слова главы управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы 27 февраля сообщает пресс-служба правительства региона. «Хотя уровень заболеваемости остается достаточно высоким, мы фиксируем устойчивое его снижение. Поскольку абсолютное число заболевших — большое, то по-прежнему в Забайкалье в неделю фиксируется порядка 500 случаев пневмоний. Цифры, конечно, не радуют», — сказала Светлана Лапа. Об этом: В Забайкалье не отменили масочный режим

16:08 27.02.2022 В Свердловской области от COVID-19 излечился ещё 1051 человек. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области вылечился ещё 1051 ковид-пациент

16:08 27.02.2022 В Архангельский области отменят требование по предъявлению QR-кодов в общественных местах, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Читайте также: В Архангельской области отменят QR-коды

16:17 27.02.2022 В Свердловской области за сутки снизилось количество тяжелобольных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области снизилось количество тяжёлых ковид-пациентов

16:51 27.02.2022 В Тюменской области к 27 февраля было свободно 22,9% коек для пациентов с COVID-19. Об этом информирует оперштаб. Подробности в материале: В Тюменской области свободно 22,9% коек для пациентов с COVID-19

16:58 27.02.2022 В Курганской области госпитализировали ещё 111 пациентов с COVID-19. Об этом 27 февраля сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Зауралье выросло число госпитализированных ковид-пациентов

17:47 27.02.2022 В Оренбургской области от COVID-19 вылечились ещё 2478 пациентов. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Оренбуржье выздоровели уже более 149 тыс. ковид-пациентов

17:55 27.02.2022 В Ялуторовске Тюменской области местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает областное УМВД. Подробности в материале: Ещё одна жительница Тюмени стала жертвой мошенников

19:46 27.02.2022 Более 450 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 27 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 457 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Об этом: В России за сутки провели более 450 тыс. тестов на SARS-CoV-2

05:41 28.02.2022 В Приморье наметилась тенденция к снижению числа заражений коронавирусной инфекцией — на 28 февраля количество новых случаев за сутки снизилось до 1482 человек, на прошлой неделе превышало 1,5 тыс. Читайте также: В Приморье заболеваемость COVID-19 пошла на спад

07:13 28.02.2022 Вакцинация подростков в Архангельской области. minzdrav29

07:16 28.02.2022 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 228 человек. Об этом сообщили 28 февраля в правительстве республики. Об этом: В Хакасии выздоровели ещё 228 ковид-пациентов

07:28 28.02.2022 В Ульяновской области продолжился рост числа вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: За сутки в Ульяновской области сделано 3,2 тыс. тестов на коронавирус

07:29 28.02.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 28 февраля, медицинскую помощь получают 16 576 пациентов с COVID-19. Днём ранее — 16 652 пациента, сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Кузбассе число выздоровевших и заразившихся за сутки почти сравнялось

07:29 28.02.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 145 074 (+1483 за минувшие сутки). Это на 74 меньше, чем сутками ранее. Читайте подробнее: В Забайкалье растёт число тяжелобольных с COVID-19

07:39 28.02.2022 В Ульяновской области начали поэтапно снимать ковидные ограничения. Образовательные учреждения возобновили обучение в очном формате. Читайте также: Школы Ульяновской области вернулись к очной учёбе

07:48 28.02.2022 Ещё два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии, сообщили 28 февраля в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии выросло число жертв COVID-19

07:49 28.02.2022 В Забайкалье обнародованы промежуточные итоги работы единой службы 122, которая создана с целью оперативной помощи гражданам по оказанию медицинской помощи, особенно в условиях пандемии COVID-19. Как отметила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова во время оперативного совещания 28 февраля, в службе практически нет звонков, на которые не ответили. Подробности в материале: В Забайкалье единая служба 122 вышла в «зеленую зону»

07:51 28.02.2022 В Ульяновской области с учётом эпидемической обстановки отменяются QR-коды в ряде общественных мест. Об этом: В Ульяновской области частично отменили QR-коды

08:03 28.02.2022 В Ульяновской области смягчили ограничительные меры в части работы детских игровых комнат, аквапарков и предприятий общественного питания. Читайте подробнее: В Ульяновской области возобновили работу фуд-корты и игровые комнаты

08:06 28.02.2022 Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 28 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8031 человека, причём вновь 17 из них погибли за последние сутки. Подробности в материале: В Иркутской области жертвами COVID-19 ещё 17 человек

08:12 28.02.2022 За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Все скончавшиеся были старше 65 лет. Подробности в материале: В Бурятии скончались ещё семь пациентов с COVID-19

08:14 28.02.2022 В аптеках Кемерова нет перебоев с лекарствами. Об этом сообщил официальный телеграм-канал администрации города. Читайте также: Власти Кемерова опровергли слухи о перебоях с лекарствами в аптеках

08:18 28.02.2022 Заболеваемость COVID-19 среди детей в Забайкалье снизилась по всем возрастным группам, однако, по словам руководителя управления территориального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, назвать это снижение значимым пока нельзя. Об этом: Десятки забайкальских школ перевели на «дистант» из-за коронавируса

08:22 28.02.2022 В Забайкалье последняя неделя февраля 2022 года стала первой, когда было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 14%. Подробности в материале: В Забайкалье пациентов с COVID-19 призывают не заниматься самолечением

08:24 28.02.2022 Снижение заболеваемости COVID-19 по всем возрастным группам отмечается в Забайкальском крае. Об этом в ходе оперативного совещания 28 февраля сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа: «Наиболее значимое — в возрастной группе 30−49 лет и 18−29 лет. Практически равно показателю прошлой недели в возрастной группе 65 лет и старше. Эта группа дала прирост заболеваемости позже, также позже будет давать снижение. Внимание к этой группе населения не должно ослабевать». Читайте также: В Забайкалье отмечено снижение заболеваемости COVID-19

08:26 28.02.2022 Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» admgor.nnov.ru

08:27 28.02.2022 Спикер думы Томска Чингис Акатаев второй раз за полгода заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в «Телеграм». Подробности в материале: Спикер думы Томска второй раз за полгода заразился коронавирусом

08:38 28.02.2022 В Оренбурге суд рассмотрел административное дело в отношении владельца ночного клуба, который нарушил антиковидный запрет. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города. Установлено, что в нарушение правил поведения, утвержденных областным правительством на период пандемии, клуб осуществлял свою деятельность. Суд оштрафовал владельца клуба на 30 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу. Читайте также: В Оренбурге оштрафован владелец ночного клуба

09:03 28.02.2022 За прошедшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 48 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 25 589 человек. Читайте также: На Алтае за сутки выздоровели 48 ковид-пациентов

09:27 28.02.2022 В Москве с 28 февраля школы начали переходить на кабинетную систему учебы. Школьники вновь приходят к одному времени. Но термометрия сохраняется.

09:39 28.02.2022 Данные Роспотребнадзора на 28 февраля: за сутки проведено 383 тысячи тестов на коронавирус.

09:41 28.02.2022 Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил медиков и студентов-медиков за помощь пациентам с COVID-19. Об этом он сообщил 28 февраля на своей странице в социальной сети. Он сообщил, что почти два года идет борьба с коронавирусом. Об этом: Глава Башкирии поблагодарил медиков за помощь пациентам с COVID-19

09:58 28.02.2022 Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях возобновляется в Хакасии. Об этом сообщили 28 февраля в республиканском министерстве здравоохранения. Подробности в материале: В Хакасии возобновляется плановая медпомощь

10:03 28.02.2022 Врача заподозрили в совершении противоправных действий при внесении информации в сертификаты о вакцинации в Самарской области. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. По версии следствия, подозреваемая врач общей практики поликлинического отделения «Самарской медико-санитарной части № 2» г. Самары не менее трех раз получила взятки за внесение в единую информационную аналитическую систему заведомо недостоверной информации о прохождении гражданами вакцинации от COVID-19. Об этом: В Самаре медика заподозрили в получении взятки

10:05 28.02.2022 В Пермском крае на утро 28 февраля от коронавирусной инфекции вакцинировано свыше 1,6 тыс. подростков. Об этом сообщает краевой минздрав. По данным ведомства, использовано 75,7% от поступившей вакцины. Оставшиеся комплекты «Спутника М» распределены на основании письменных согласий, поступивших от родителей. Читайте также: В Пермском крае от COVID-19 привиты более 1600 детей

10:07 28.02.2022 В ковидные стационары Бурятии за прошедшие сутки госпитализировали ещё 68 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число госпитализированных достигло 1199. Читайте подробнее: В ковид-стационары Бурятии госпитализировали ещё 68 человек

10:30 28.02.2022 В Чувашии принято решение не проводить Масленицу из-за напряжённой эпидемической ситуации и в связи со спецоперацией России на Украине. Массовые гулянья «будут политически неуместны». Об этом: В Чувашии отказались от масленичных мероприятий

10:38 28.02.2022 В Кемеровской области наблюдается стабильное снижение числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом на аппаратном совещании в администрации правительства региона сегодня, 28 февраля, сообщила и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. Об этом: В Кузбассе снижается число подтверждённых случаев COVID-19

10:43 28.02.2022 Медицинские организации Кемеровской области поэтапно возвращаются к оказанию плановой помощи. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Елена Зеленина. Читайте подробнее: В Кузбассе возобновили плановую вакцинацию и профосмотры детей

10:47 28.02.2022 В ковидные стационары Якутии в основном попадают пациенты, инфицированные штаммом «Дельта». По данным на 28 февраля, в госпиталях республики проходят лечение 8,8% от всех коронавирусных больных. Читайте также: В столице Якутии стабилизируется ситуация с COVID-19

10:52 28.02.2022 В Кемеровской области для лечения пациентов с коронавирусом в настоящее время развёрнуто 3214 коек, занято 2355 коек в перепрофилированных стационарах, свободно 27% коечного фонда. Такие данные приводят в региональном минздраве. Подробности в материале: В Кузбассе свободным остаётся 27% коечного фонда для пациентов с COVID-19

10:52 28.02.2022 Эпидемиологическая ситуация в Приамурье остаётся напряжённой, в том числе из-за коронавируса. Нормативы по выявлению инфекций превышены в регионе на 35,3%. Читайте также: В Приамурье эпидпорог по COVID-19 среди взрослых превышен в три раза

11:08 28.02.2022 В Удмуртии по состоянию на 28 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 3121 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 114 177 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 148 354 случая заражения коронавирусом, из них 1452 — за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Удмуртии выписались после COVID-19 более 3,1 тыс. человек за сутки

11:13 28.02.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 февраля прививку от коронавируса сделали 691 630 человек. Второй компонент препарата получили 544 684 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Почти 120 тыс. жителей Удмуртии повторно вакцинировались от COVID-19

11:15 28.02.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 28 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3617 пациентов, в том числе 108 детей. Днём ранее — 3592 пациента, в том числе 112 детей, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Из-за коронавируса госпитализированы 3,6 тыс. новосибирцев

11:16 28.02.2022 Данные оперштаба на 28 февраля: — госпитализировано 6382 человека, на 17,6% меньше по сравнению с 27 февраля; — выписано в связи с выздоровлением 116 742 человека, на 15,2% меньше по сравнению с 27 февраля; — выявлено 106 920 новых случаев COVID-19; — подтверждено 733 летальных исхода.

11:16 28.02.2022 Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тыс. населения составил 596,45 и снизился на 27,6% по сравнению с предыдущей неделей.

11:17 28.02.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 28 февраля 2022 года вакцинированы 1 348 813 человек (+630 за сутки). Из общего числа привитых 54 427 жителей региона получил первую прививку (на 294 меньше, чем сутками ранее). Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты всего 630 человек

11:21 28.02.2022 Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 28 февраля за сутки выявлены 2799 новых носителей (на 117 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований существенно сократилось: с 5924 до 3238 (на 2686 меньше, чем сутками ранее). Читайте подробнее: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали еще 24 человека

11:23 28.02.2022 Оперативные данные на 28 февраля: в России за все время выявлено 16 398 036 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 351 660 летальных исходов, выздоровели 13 575 652 человека.

11:24 28.02.2022 За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

11:25 28.02.2022 Количество госпитализаций за сутки составило 6382 человека, на 17,6% меньше по сравнению с 27 февраля. Зафиксировано 733 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 116 742 человека.

11:26 28.02.2022 Вакцинация от коронавирусной инфекции в Хакасии идёт в штатном режиме. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Читайте подробнее: В Хакасии от COVID-19 привито почти 295 тысяч человек

11:31 28.02.2022 В Саратовской области за сутки в госпитали доставили 189 пациентов с коронавирусом, выписали по выздоровлении 2357 человек. По состоянию на 28 февраля всего выздоровели 158 395 человек. Подтверждено с начала пандемии 202 206 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2177 — новых. За сутки умерли 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5642 человека. Об этом: В Саратовской области за сутки в ковид-госпитали доставили 189 пациентов

11:33 28.02.2022 Распределение заболевших за сутки по регионам: — Санкт-Петербург — 5 409 — Свердловская область — 4 772 — Самарская область — 4 214 — Новосибирская область — 4 047 — Пермский край — 3 809 — Башкирия — 3 442 — Нижегородская область — 3 103 — Воронежская область — 3 001 — Ростовская область — 2 963 — Алтайский край — 2 799 — Челябинская область — 2 615 — Москва — 2 584 — Иркутская область — 2 287 — Саратовская область — 2 177 — Татария — 2 120 — Красноярский край — 2 099 — Ульяновская область — 2 055 — Оренбургская область — 1 828 — Калининградская область — 1 700 — Пензенская область — 1 698 — Вологодская область — 1 654 — Тюменская область — 1 646 — Московская область — 1 625 — Ярославская область — 1 613 — Томская область — 1 601 — Забайкальский край — 1 557 — Кировская область — 1 483 — Приморский край — 1 482 — Удмуртия — 1 452 — Коми — 1 449 — Югра — 1 198 — Амурская область — 1 153 — Ямал — 1 121 — Волгоградская область — 1 120 — Хабаровский край — 1 117 — Брянская область — 1 114 — Курганская область — 991 — Ивановская область — 989 — Ленинградская область — 985 — Якутия — 950 — Архангельская область — 947 — Псковская область — 920 — Краснодарский край — 916 — Тверская область — 912 — Рязанская область — 911 — Тамбовская область — 907 — Костромская область — 901 — Ставропольский край — 854 — Бурятия — 847 — Кемеровская область — 830 — Омская область — 825 — Крым — 810 — Липецкая область — 798 — Владимирская область — 794 — Смоленская область — 794 — Белгородская область — 651 — Мурманская область — 613 — Курская область — 610 — Карелия — 527 — Тульская область — 518 — Орловская область — 502 — Адыгея — 490 — Мордовия — 467 — Астраханская область — 445 — Калужская область — 394 — Новгородская область — 389 — Хакасия — 387 — Севастополь — 365 — Кабардино-Балкария — 343 — Камчатский край — 341 — Сахалинская область — 277 — Дагестан — 230 — Чувашия — 198 — Калмыкия — 193 — Карачаево-Черкесия — 184 — Еврейская автономная область — 125 — Марий Эл — 103 — Магаданская область — 98 — Ингушетия — 91 — Северная Осетия — Алания — 87 — Чечня — 81 — Алтай — 65 — Тува — 57 — Чукотский автономный округ — 57 — Ненецкий автономный округ — 44

11:33 28.02.2022 В Брянской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 664 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в региональном оперативном штабе. За прошедшие сутки в стационары поступили 56 новых пациентов с подтверждённым коронавирусом, скончались от осложнений 10 человек. Читайте также: В Брянской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 664 тысяч жителей

11:35 28.02.2022 За минувшие сутки в Санкт-Петербурге 78 человек скончались от COVID-19, что на три человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 28 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Читайте также: В Петербурге от COVID-19 за сутки скончались 78 человек

11:45 28.02.2022 За минувшие сутки в стационары Новгородской области с диагнозом COVID-19 госпитализировали всего восемь человек. Правда, это на три пациента больше, чем сутками ранее. Читайте подробнее: В Новгородской области с ковидом госпитализировали за сутки восемь человек

11:48 28.02.2022 В Новосибирской области снижается число случаев заражения коронавирусом — первая неделя снижения почти на 14%. Об этом на оперативном совещании сегодня, 28 февраля, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Об этом: Роспотребнадзор сообщил об улучшении эпидситуации в Новосибирской области

11:48 28.02.2022 В Ростовской области в связи с улучшением эпидемической ситуации закрыли ковидный госпиталь в приграничном с Донбассом районе — Миллеровском. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования 28 февраля. Подробности в материале: В Ростовской области закрыли ковидный госпиталь в приграничном районе

11:50 28.02.2022 Проведение профосмотров и диспансеризация возобновляются в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. Сообщается, что профосмотры и диспансеризация возобновляются в Башкирии с 28 февраля, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Башкирии позволяет это сделать. Читайте подробнее: В Башкирии возобновили диспансеризацию

11:54 28.02.2022 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат на коронавирус получили 2963 человека, после COVID-19 выздоровели 2972 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 февраля. Подробности в материале: В Ростовской области после COVID-19 вылечились ещё 3 тыс. пациентов

11:57 28.02.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 28 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 3999 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 251 случай больше аналогичного показателя 27 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3748 человек, а днём ранее — у 8963 жителей Подмосковья. Читайте также: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье выросла незначительно

11:58 28.02.2022 В Татарии с 28 февраля запрещается до улучшения эпидемиологической обстановки проведение массовых мероприятий с участием граждан. Республиканскому минздраву поручено осуществлять обследования на COVID-19, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской Народных Республик и временно размещаемых в Татарии граждан. Подробности в материале: В Татарии запретили массовые мероприятия

11:59 28.02.2022 В Пензенской области за сутки выявили 1698 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 964 пациента. В стационары за прошлый день госпитализировали 57 носителей инфекции. По состоянию на 28 февраля общее количество заражений коронавирусом в регионе составляет 153 543 случая. Выздоровел 105 251 пациент, скончались 5230 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 15 пациентов. Подробности в материале: За сутки в ковид-госпитали Пензенской области доставили 57 пациентов

12:00 28.02.2022 В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привились более 1,2 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 февраля. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки от COVID-19 привились 1,2 тыс. человек

12:00 28.02.2022 В Татарии за последние сутки выявили 2120 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 115 носителей инфекции. По состоянию на 28 февраля всего зарегистрировано 115 383 случая заражения коронавирусом, выздоровел 79 931 пациент, скончались 1727 человек. За сутки больничный закрыли 1032 пациента, умерли пятеро инфицированных. Читайте также: В Татарии за сутки госпитализировали 115 ковид-пациентов

12:00 28.02.2022 Число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки на 116 742, сообщили 28 февраля в оперативном штабе столицы. Подробности в материале: За сутки в России выздоровели 116,7 тыс. заболевших COVID-19

12:00 28.02.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 22 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 28 февраля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Подробности в материале: Ещё 22 человека стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

12:04 28.02.2022 24 тысячи жителей намерены еще вакцинировать от COVID-19 в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве. «Коллеги, я понимаю все, люди устали, тем не менее мы должны добиться этой цифры», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Читайте подробнее: Глава Башкирии сообщил о планах по ревакцинации жителей от COVID-19

12:08 28.02.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 9416 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 28 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 830 550 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 939 871. Читайте также: За сутки 3999 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19

12:09 28.02.2022 Новосибирский министр образования Сергей Федорчук госпитализирован с коронавирусом. Информацию редакции «НГС Новости» подтвердил сам чиновник. Подробности в материале: Министр образования Новосибирской области попал в больницу с коронавирусом

12:10 28.02.2022 В Воронежской области в коронавирусные стационары доставлены 215 пациентов, данные за сутки опубликованы 28 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 27 февраля, сообщалось о 173 госпитализированных. Об этом: В Воронежской области за сутки госпитализировали 215 ковид-пациентов

12:11 28.02.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4803 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 297 395 человек на утро 28 февраля. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 129 жителей области. С начала пандемии в регионе выявлено 361 277 случаев заражения коронавирусом, из них 3103 — за минувшие сутки. Читайте также: За сутки в Нижегородской области в больницы попали 129 пациентов с COVID-19

12:12 28.02.2022 За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 338 человек, сообщили 28 февраля в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве с COVID-19 госпитализировали за сутки 338 человек

12:13 28.02.2022 В Пензе с 28 февраля многофункциональные центры возобновили работу в прежнем режиме. Во всех городских офисах «Мои документы» отменена обязательная предварительная запись. Прием посетителей ведется с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Читайте также: В Пензе многофункциональные центры заработали в прежнем режиме

12:18 28.02.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 144 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 28 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 253 человека. Подробности в материале: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 144 человека

12:19 28.02.2022 В Нижегородской области по состоянию на 28 февраля с начала пандемии провели 5 489 617 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней уменьшился и составил 282,10 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс. За минувшие сутки нижегородцы сдали 7691 тест на SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В нижегородских ковид-центрах остаются свободными 33% коек

12:19 28.02.2022 В Туве зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года от COVID-19 скончались 26 человек. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё восемь жителей Тувы

12:23 28.02.2022 Владимир Жириновский идёт на поправку, ему потребуется реабилитация. Все анонимные сообщения о течении болезни и средствах лечения являются недостоверными. Об этом сообщили в пресс-службе думской фракции ЛДПР 28 февраля.

12:25 28.02.2022 В Краснодарском крае в коронавирусные стационары за сутки попали ещё 403 пациента, данные опубликованы 28 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 27 февраля, сообщалось о 485 госпитализированных. Читайте подробнее: На Кубани за сутки госпитализировали 403 пациента с коронавирусом

12:29 28.02.2022 В Ленинградской области за два последних выходных дня, 26−27 февраля, число лечащихся от коронавирусной инфекции амбулаторно сократилось почти на 3,2 тыс. человек. Об этом 28 февраля ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению региона. Читайте также: В Ленобласти сократилось число лечащихся от ковида амбулаторно

12:33 28.02.2022 В Санкт-Петербурге на дистанционной форме обучения из-за выявленных случаев заражения коронавирусом и ОРВИ находятся лишь 13 классов шести школ. Подробности в материале: В Петербурге на «дистанте» временно находятся 13 классов

12:34 28.02.2022 За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 1449 человек, 47 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Коми за сутки госпитализировали 47 ковид-пациентов

12:37 28.02.2022 В Марий Эл по состоянию на 28 февраля выздоровели с начала пандемии 32 838 жителей республики, за последние сутки выписан 371 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 811 случаев заражения коронавирусом, из них 103 — за последние сутки. Подробности в материале: В Марий Эл за сутки после COVID-19 выписались почти 400 человек

12:37 28.02.2022 За последние стуки в Вологодской области число больных ковидом пополнили 1654 человека, 27 из них понадобилась госпитализация, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Вологодской области за сутки коронавирус унес девять жизней

12:43 28.02.2022 За минувшие сутки в стационары Псковской области госпитализировали 13 человек с COVID-19, что на 12 больных меньше, чем сутками ранее. Об этом 28 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Читайте также: В Псковской области за сутки положили в стационары 13 человек с ковидом

12:45 28.02.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл, по данным на 28 февраля, лечение получает 391 пациент, из них у 253 жителей подтверждено заражение коронавирусом. За минувшие выходные дни, 26 и 27 февраля, число пациентов ковид-стационаров республики сократилось более чем на 100 человек. В том числе у 372 пациентов диагностирована пневмония. Читайте подробнее: Число пациентов ковид-госпиталей Марий Эл сократилось ещё на 100 человек

12:46 28.02.2022 За последние сутки в Ненецком автономном округе выявили 44 носителя коронавируса, 12 из них — дети, сообщает окружная администрация. Подробности в материале: В НАО за сутки коронавирус выявили у 44 человек

12:48 28.02.2022 В Москве приходят в норму показатели заболеваемости коронавирусной инфекций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Читайте также: Мэр Москвы заявил о нормализации ситуации с COVID-19

12:51 28.02.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 27 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 28 февраля. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 394 человек. Днём ранее, 27 февраля, в регионе было зарегистрировано 413 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 982 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки госпитализированы 27 ковид-пациентов

12:55 28.02.2022 В стационарах Белгородской области на лечении находятся 1840 ковид-пациентов, ещё 21 537 жителей получают амбулаторную помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в региональном оперативном штабе. За прошедшие сутки выписаны после выздоровления 308 человек, скончались от осложнений трое. Читайте подробнее: В Белгородской области в ковид-госпиталях лечатся 1840 пациентов

12:59 28.02.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 2099 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 99 ковид-пациентам. Об этом сообщили 28 февраля в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Красноярском крае за сутки госпитализировали 99 ковид-пациентов

13:00 28.02.2022 За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 198 человек с диагнозом COVID-19. Об этом 28 февраля сообщили в региональном оперштабе. Это на 71 пациента меньше, чем сутками ранее. Читайте подробнее: В Петербурге за сутки госпитализировали менее двухсот больных с COVID-19

13:09 28.02.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 15 человек (27 февраля — 25). Об этом сообщили 28 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались ещё 15 пациентов с коронавирусом

13:13 28.02.2022 В Пензенской области в связи с текущей эпидситуацией планируют поэтапно увеличивать объемы оказания плановой медицинской помощи. О необходимости перепрофилирования коечного фонда сообщил губернатор Олег Мельниченко. По состоянию на 28 февраля в пензенских больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 2640 коек, занято из них 2113. Подробности в материале: Пензенские медучреждения возвращаются к оказанию плановой помощи

13:19 28.02.2022 ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых коронавирусом на 28 февраля 2022 года Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Санкт-Петербург +5 409/1 437 795 (84,2%) ☑️Свердловская область +4 772/350 425 (58%) ☑️Самарская область +4 214/326 115 (71%) ☑️Новосибирская область +4 047/218 789 (49,6%) ☑️Пермский край +3 809/317 161 (62,9%) ☑️Башкирия +3 442/222 132 (54,7%) ☑️Нижегородская область +3 103/361 277 (56,8%) ☑️Воронежская область +3 001/330 146 (64,6%) ☑️Ростовская область +2 963/321 194 (53,5%) ☑️Алтайский край +2 799/234 641 (55,5%). Цитата канала «16 негритят».

13:19 28.02.2022 Дезинфекция образовательного учреждения. Александр Погожев © ИА REGNUM.

13:20 28.02.2022 ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса на 28 февраля 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +80/41 276 ☑️Санкт-Петербург +78/31 891 ☑️Алтайский край +24/7 945 ☑️Московская область +22/14 193 ☑️Пермский край +20/8 348 ☑️Башкирия +19/5 211 ☑️ Нижегородская область +18/11 110, Ярославская область +18/2 462 ☑️Иркутская область +17/7 844 ☑️Челябинская область +16/6 949, Новосибирская область +16/4 989 ☑️Свердловская область +15/10 274, Красноярский край +15/9 982, Волгоградская область +15/6 350, Пензенская область +15/5 230 Цитата канала «16 негритят».

13:27 28.02.2022 По состоянию на 28 февраля в Омской области подтверждено уже 191 315 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Омской области за сутки выздоровели больше тысячи ковид-пациентов

13:30 28.02.2022 В ковидные госпитали Пермского края за сутки (27 февраля) поступили 157 пациентов, что на 41 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в больницах лечатся 3473 человека с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд свободен на 25,4%. Состояние 319 пермяков оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 106 человек. Читайте подробнее: В COVID-центры Прикамья за сутки поступили 157 пациентов

13:40 28.02.2022 За последние сутки в Мурманской области выявлено 613 случаев COVID-19, 303 из них — в областном центре, сообщает оперштаб. Читайте также: В Мурманской области за сутки скончались пять ковид-пациентов

13:43 28.02.2022 Алтайский край и Новосибирская область оказались единственными сибирскими регионами, попавшими 28 февраля 2022 года в ТОП-10 по приросту числа заражённых коронавирусом. Это следует из данных рейтинга, ежедневно составляемого авторитетным телеграм-каналом «16 негритят». Первое место в списке принадлежит Санкт-Петербургу. Где за за сутки выявлены 5409 новых носителей SARS-CoV-2, а коллективный иммунитет достиг 84,2%. Новосибирская область занимает четвертую строчку рейтинга (4 047 новых носителей коронавируса при коллективном иммунитете 49,6%). Алтайский край попал на десятое место: 2799 новых носителей коронавируса при иммунитете 55,5%. Читайте подробнее: Алтай вошёл в ТОП-10 регионов по приросту заражённых коронавирусом

13:47 28.02.2022 Власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность отмены проверки QR-кодов об иммунном статусе во время встречи с предпринимателями. Об этом: Вопрос отмены QR-кодов в Петербурге может решиться в ближайшие дни

13:51 28.02.2022 В стационарах Республики Карелия в настоящее время получают лечение 937 заболевших ковидом, при этом только у 4,16% пациентов заболевание протекает в тяжелой форме. Подробности в материале: В Карелии только 4,16% госпитализированных с ковидом болеют им тяжело

13:59 28.02.2022 Первым компонентом вакцины от коронавируса на территории Республики Крым привились 944 432 человека, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава 28 февраля. Подробности в материале: В Крыму от коронавируса привились более 940 тыс. человек

14:05 28.02.2022 Ситуация со смертностью пациентов с коронавирусом в Алтайском крае становится все более тревожной. По состоянию на 28 февраля 2022 года, он занял третье место в ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса после Москвы (80 летальных случаев за сутки) и Санкт-Петербурга (+78). Это следует из данных рейтинга, ежедневно составляемого авторитетным телеграм-каналом «16 негритят». В десятку проблемных территорий также вошли: Московская область (+22), Пермский край (+20), Башкирия (+19), Нижегородская и Ярославская области (по +18), Иркутская область (+17), Челябинская область (+16), Новосибирская область (+16), Свердловская область (+15), Красноярский край (+15), Волгоградская и Пензенская области (по +15). Подробности в материале: Алтайский край вошёл в ТОП-10 регионов по смертности от COVID-19

14:09 28.02.2022 В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано 15 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 602 человека, скончались от осложнений семь граждан. Подробности в материале: В Рязанской области за сутки в ковид-госпитали направили 15 пациентов

14:11 28.02.2022 В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Читайте подробнее: За сутки в Чувашии вылечились от ковида 66 человек