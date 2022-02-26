Красноярск, , 10:00 — REGNUM Общественная палата Красноярского края поддержала решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе палаты.

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По словам председателя Натальи Грушевской, для многих граждан России это решение оказалось непонятным, поскольку не все пристально следят за политическими событиями. При этом жители Донецка и Луганска, напротив, давно ждали этой операции.

«Когда идет такая противоречивая информация, мы должны понимать, что президент стоит на страже нашего государства и заботится о благе людей, которые живут в России. И нам в этой ситуации нужно сплотиться вокруг главы государства», — отметила она.

Наталья Грушевская добавила, что её отец является украинцем, у неё много родственников на Украине и они не мыслят себя вне взаимоотношений с этим народом.