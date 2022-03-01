Москва, 1 марта 2022, 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу закон, направленный на защиту трудовых прав инвалидов, сообщает ИА REGNUM. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве такого сотрудника.

Знак для инвалидов
Знак для инвалидов

Квота исчисляется ежегодно не позднее 1 февраля. Ее размер устанавливается регионами в зависимости от среднесписочной численности работников. Так, работодателям с численностью сотрудников свыше 100 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников.

Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек, квота составит не более 3%.

Для реализации норм свои законы должны приять регионы.

Информацию о выполнении квоты по приёму на работу инвалидов, включая данные о трудовых договорах, соглашениях, иных документах, работодатель должен будет предоставлять в службы занятости населения ежемесячно, отмечают в Минтруде.

Читайте также: Госдума разрешает родителям находиться в стационаре с детьми-инвалидами