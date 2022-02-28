Москва, 1 марта, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу закон, направленный на защиту трудовых прав инвалидов, сообщает ИА REGNUM. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве такого сотрудника.

Знак для инвалидов

Квота исчисляется ежегодно не позднее 1 февраля. Ее размер устанавливается регионами в зависимости от среднесписочной численности работников. Так, работодателям с численностью сотрудников свыше 100 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников.

Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек, квота составит не более 3%.

Для реализации норм свои законы должны приять регионы.

Информацию о выполнении квоты по приёму на работу инвалидов, включая данные о трудовых договорах, соглашениях, иных документах, работодатель должен будет предоставлять в службы занятости населения ежемесячно, отмечают в Минтруде.

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