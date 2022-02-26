Луганск, 26 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда «Станица Луганская» на линии разграничения и контроль над одноименным поселком, сообщил 26 февраля Иван Филипоненко — пресс-секретарь Народной милиции.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении президент страны Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».

Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.