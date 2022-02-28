Москва, , 16:27 — REGNUM Вокруг на территории бывшего СССР может быть создано некое новое объединение союзных государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас происходят события, которые мы ещё не могли представить неделю назад. Вполне возможно, что у Владимира Путина действительно в голове есть некая установка хоть какого-нибудь СССР 2.0. Хоть какого-нибудь! Я уже не говорю о том СССР, который мы потеряли. Но некое такое союзническое пространство с рядом государств. Я думаю, сейчас его можно будет заключить с Казахстаном, Белоруссией. И с Азербайджаном тоже вполне возможно удастся выйти на такие договорённости. И это будет некий такой обновлённый формат союзных государств», — сказал эксперт.

Напомним, что Россия и Азербайджан заключили 22 февраля Декларацию о союзническом взаимодействии.