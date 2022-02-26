Красноярск, 26 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 13 января на территории завода компании «Глютен».

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По данным следствия, в тот день на предприятие прибыли журналисты для проверки жалоб граждан на производственный цех. Однако в помещение они попасть не смогли, поскольку их не пустила начальник цеха, применив силу.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.