Донецк, 26 февраля 2022, 09:41 — REGNUM При поддержке ВС РФ войска ДНР продолжают наступление на позиции украинских войск, сообщили 26 февраля в Минобороны России.
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Продолжается проведение военной спецоперации, за сутки группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления.
Отмечается, что соединения и воинские части ДНР, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 км.
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