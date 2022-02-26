Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили около 80% обратившихся беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Ростовской области 26 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Финансовая поддержка перечислена на личные счета более 9 тысяч беженцев (78,9% от числа заявителей). Обработка поступивших заявлений продолжается.

Наряду с этим эвакуированным жителям ДНР и ЛНР оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь. Продолжается дезинфекция общественных пространств и техники, а также помещений пунктов временного размещения.