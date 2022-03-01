Москва, 1 марта 2022, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу закон, которым повышаются требования к владельцам оружия, сообщает ИА REGNUM.
Закон вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний.
Одновременно вводится такое понятие, как «медицинские противопоказания к владению оружием», под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием. Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством РФ.
Осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина.
Медицинское заключение размещается в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Доступ к системе будет иметь Росгвардия. Причем, как предполагается, в самом реестре не будет данных о конкретных противопоказаниях, планируется только указание на факт их наличия
Сейчас владельцы гражданского оружия обязаны проходить медосвидетельствование каждые пять лет, заключение является действительным в течение года.
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