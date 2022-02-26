Москва, 26 февраля 2022, 09:36 — REGNUM ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщили 26 февраля в Минобороны России.
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В течение ночи Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины.
Огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социнфраструктуре.
Также сообщается, что подразделения ВС России установили полный контроль над городом Мелитополь.
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