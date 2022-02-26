Кемерово, , 09:32 — REGNUM В Кемеровской области в районе горы Югус прошли соревнования среди охотников одного из коренных народов — шорцев. В них участвовал 21 человек из южных территорий региона, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кузбасса.

Соревнования охотников в Кузбассе Администрация правительства Кемеровской области

Каждый участник должен был иметь лыжи, обшитые камусом (мехом) с традиционным мягким креплением, традиционный охотничий инвентарь курчек, топор и нож. Им нужно было пройти дистанцию на камусных лыжах, установить капканы, выстрелить из пневматической винтовки, разжечь костёр и на время перерубить бревно на две части.

«Благодаря таким мероприятиям шорские охотники имеют возможность показать своё мастерство, сохранить и приумножить основы таёжного промысла, заложенные их предками», — прокомментировала начальник отдела межнациональных отношений, поддержки коренных малочисленных народов Татьяна Акимова.

Отметим, что первое место и главный приз снегоход получил охотник из посёлка Усть-Анзас Виталий Кискоров, второе место и бензопилу получил Александра Идимешева из Мысков, третье место и резиновую лодку вручили Александру Кискорову из поселка Ортон.