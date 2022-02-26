Белокалитвинский район, Ростовская область, 26 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Белокалитвинском районе Ростовской области три человека погибли от отравления угарным газом, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По информации, которой располагают следователи, трагедия произошла в посёлке Горняцкий. В одном из домовладений обнаружены тела 64-летней хозяйки дома, её 63-летнего сожителя и их 47-летнего знакомого. Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Известно, что дом оборудован печным отоплением, печные каналы заполнены сажей, тяга в них слабая.

Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической судебных экспертиз.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.