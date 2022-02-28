В России начнут штрафовать за отсутствие техосмотра
Москва, 1 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, вводится штраф за отсутствие техосмотра для водителей легковых автомобилей, сообщает ИА REGNUM.
Диагностическую карту обязаны иметь водители коммерческого транспорта, служебного транспорта, а также автобусы, такси, грузовики, спецтранспорт, который оборудован мигалками, а также транспорт, перевозящий опасные грузы.
Кроме того, несмотря на принятый закон о добровольном техосмотре, он остался обязательным для легковых автомобилей при смене владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.
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Штраф составит 2 тыс. рублей. Он может быть выписан раз в сутки.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов «выписывать» штрафы будут по камерам.