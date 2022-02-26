Москва, , 09:28 — REGNUM На Украине националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки, сообщили 26 февраля в Минобороны России.

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Кроме того, сообщается, что подразделения вооруженных сил России установили полный контроль над городом Мелитополь.

Всего Вооруженными Силами России поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины.

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