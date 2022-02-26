Томск, 26 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Чаинском районе Томской области следователи организовали проверку по факту травмирования человека на производстве. Инцидент произошёл 24 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Предварительно установлено, что на 31-летнего работника фирмы по заготовке древесины на лесосеке рухнуло спиленное дерево. С травами пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

«Следователи Молчановского межрайонного следственного отдела в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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