Москва, 26 февраля 2022, 09:23 — REGNUM Подразделения ВС России установили полный контроль над городом Мелитополь. Об этом 26 февраля сообщает Минобороны РФ.
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Всего Вооруженными Силами России поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины: среди них — 14 военных аэродромов, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 19 пунктов управления и узлов связи, 48 радиолокационных станций.
Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 118 единиц военной автомобильной спецтехники, 28 реактивных систем залпового огня. Сбито 7 боевых самолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 7 вертолетов. Силами Военно-морского флота РФ уничтожено 8 военных катеров украинских ВМС.