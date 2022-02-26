Новокузнецк, Кемеровская область, 26 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области открыли второй кадровый центр федерального бренда «Работа России». Он создан на базе Новокузнецкого центра занятости населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация правительства Кемеровской области Цифровой кадровый центр в Новокузнецке

«Услуги оказываются по принципу одного окна, в одном месте соискатель сможет получить информацию о вакансиях, повышении квалификации и переобучении, устроить ребёнка в детский сад», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что первый цифровой кадровый центр с 2021 года работает в Кемерове. В ближайшее время по такому образцу модернизируют центр занятости в Анжеро-Судженске. На ремонт и переоснащение центра выделено более 10 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.