Калуга, , 11:33 — REGNUM В Калужской области предприятия продолжают работу в штатном режиме. Санкции на их деятельность не повлияли. Об этом заявил 25 февраля в рамках конференции «Развитие новых медиа Калужской области» губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Владислав Шапша на конференции «Развитие новых медиа Калужской области» Фото пресс-службы правительства Калужской области.

«На сегодняшний день все предприятия работают штатно. Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. Всё нормально. В том числе это подтвердили ПСМА Рус, «Фольксваген» и «Самсунг». Что касается тех сложностей из-за волатильности курса на рынках, мы понимаем, что эта ситуация скоро закончится. После этого мы сможем понять, какие есть реальные проблемы и как их решать, какую помощь и поддержку оказывать», — отметил Владислав Шапша.

Ранее в ряде калужских СМИ появилась информация о том, что в связи с введением западных санкций возможно прекращение работы предприятий ПСМА Рус и «Фольксваген».

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, как санкции отразятся на работе российских банков