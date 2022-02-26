Калуга, 26 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Калужской области предприятия продолжают работу в штатном режиме. Санкции на их деятельность не повлияли. Об этом заявил 25 февраля в рамках конференции «Развитие новых медиа Калужской области» губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Губернатор Владислав Шапша на конференции «Развитие новых медиа Калужской области»

«На сегодняшний день все предприятия работают штатно. Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. Всё нормально. В том числе это подтвердили ПСМА Рус, «Фольксваген» и «Самсунг». Что касается тех сложностей из-за волатильности курса на рынках, мы понимаем, что эта ситуация скоро закончится. После этого мы сможем понять, какие есть реальные проблемы и как их решать, какую помощь и поддержку оказывать», — отметил Владислав Шапша.

Ранее в ряде калужских СМИ появилась информация о том, что в связи с введением западных санкций возможно прекращение работы предприятий ПСМА Рус и «Фольксваген».