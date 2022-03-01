Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу закон об индексации пенсий военным, вышедшим на пенсию сотрудникам МВД, Росгвардии, МЧС, генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур, сообщает ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нормы имеют обратное действие и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Таким образом, военные пенсии будут проиндексированы на 8,6% по аналогии с пенсиями для неработающих граждан.

Устанавливается с 1 января 2022 г. до 1 октября 2022 г. ежемесячная доплата к пенсиям военных пенсионеров и приравненных к ним лиц в размере 8,6% от назначенной пенсии. С 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в федеральном законе «О ветеранах», и членов их семей — 4,6%.

Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц с 1 октября 2022 г., устанавливается в размере 77,41% от денежного довольствия. Сейчас этот показатель составляет 74%.

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